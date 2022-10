Florian V. äußert sich erstmals zur Tatnacht

Lange war die Aussage des Mitangeklagten Florian V. erwartet worden. Am heutigen Nachmittag äußerte sich der Mitangeklagte zur Tatnacht. Zum Artikel

Scholz: So viele Atomkraftwerke sollen weiter laufen können

Nach wochenlangen Diskussionen innerhalb der Regierung, welche Atommeiler bis zum kommenden April weiter laufen sollen, hat Bundeskanzler Olaf Scholz nun ein Machtwort gesprochen. Zum ArtikelZum Kommentar

Invasive Art in der Pfalz: Aggressive Ameisen im Anmarsch

Beinahe unbeobachtet unterwandern Ameisen aus dem Süden ganze Gemeinden in der Region. Im badischen Ketsch hat sich eine Superkolonie der Art Tapinoma magnum breitgemacht und drangsaliert Friedhofsbesucher. Eine nachhaltige Bekämpfung ist kaum möglich. Auch in der Pfalz haben sich die Zuwanderer bereits festgesetzt. Zum Artikel

Plötzlich verschwunden: Der Tod des Wolfgang K.

Wolfgang K. war zweimal verheiratet, hat ein Kind mit groß gezogen. Dann stirbt er während der Arbeit. Ein Freund und seine Ex-Frauen vermissen ihn. Niemand sagt ihnen Bescheid – auch nicht, als sie die Behörden nach ihm fragen. Trauer und Zorn sind groß. Zum Artikel

Rechtsextremist Christian Hehl gestorben

Der berüchtigte Kurpfälzer Rechtsextremist Christian Hehl ist nach Angaben verschiedener Gesinnungsgenossen am Sonntag in einem Mannheimer Krankenhaus gestorben. Er galt in den vergangenen Jahren als gesundheitlich schwer angeschlagen. Pfalzredakteur Christoph Hämmelmann über eine Führungsfigur der Neonazis. Zum Artikel

Tierschützerin muss Treibjagden auf ihrem Grundstück noch erdulden

Für Aufregung in Jägerkreisen sorgt die Dahnerin Barbara Schwarz, die in zwei Fällen erreichte, dass auf ihren Grundstücken nicht mehr gejagt werden darf. Mit ihrer Forderung, dass dies für ein Grundstück bei Winzeln auch schon ab dem kommenden Jahr gelten soll, ist Schwarz bei Stadtrechtsausschuss der Stadt Pirmasens nicht durchgekommen. Zum Artikel

Lebensmittelrettung: Fünf Tipps von der Ernährungsexpertin

Immer noch landen viele Lebensmittel im Müll, die noch genießbar sind. Wer ein wenig achtsam handelt, schont nicht nur Ressourcen, sondern auch den eigenen Geldbeutel. Die Ernährungsexpertin Rita Rausch von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gibt die besten Tipps zur Lebensmittelrettung. Zum Artikel

Secondhand-Läden: Wo sogar gebrauchte Schuhe ihren Käufer finden

In vielen Kleiderschränken hängen Sachen, die noch nie getragen wurden. Wer bei seinen Klamotten nicht nur sparen, sondern ein paar Euro zusätzlich verdienen möchte, für den kann sich der Gang zum Secondhand-Laden lohnen. Getragene Kleidung zu kaufen, hat viele Vorteile. Zum Artikel

Peter und Walter Kohl wollen keine Zeugen sein

Die Saga um die Protokolle der Interviews für die Biografie von Helmut Kohl geht weiter. Die Söhne wollen dazu vor dem Oberlandesgericht Köln nicht aussagen. Zum Artikel

Gestörte Nachtruhe: Wann getrennte Schlafzimmer helfen können

Er schnarcht, sie wälzt sich. Getrennte Schlafzimmer können helfen – und sogar die Beziehung beleben, sagt ein Schlafforscher. Zum Artikel

Temperaturen bis 25 Grad: Pfalz erlebt Sommertag im Oktober

Der goldene Oktober hat seinem Namen am Montag bundesweit alle Ehre gemacht, mancherorts wurde er gar zum richtigen Sommertag. Als solchen bezeichnen Meteorologen Tage, an denen die Temperatur die 25-Grad-Marke knackt. Dies war in einer Pfälzer Stadt der Fall. Zum Artikel

Das Unterschicht-Wunderkind: Rapper Eminem wird 50

Keiner hat so eine blitzblanke amerikanische Aufstiegsgeschichte zu bieten: Eminem hat von den dunkelsten Ecken Detroits aus die Rapwelt verändert. Auch Barack Obama wandte sich in entscheidenden Momenten an Eminems Musik. Zum Artikel