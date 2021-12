Rund 8000 Menschen sind am Montagabend in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Dabei habe es auch mehrere tätliche Angriffe auf Polizeibeamte gegeben, vier von ihnen seien leicht verletzt worden, berichtete das Innenministerium am Dienstag in Mainz. 76 Zusammenkünfte seien bekanntgeworden, die im Vorfeld nicht angemeldet oder verboten waren. Das waren noch einmal etwas mehr als vor einer Woche mit 6600 Teilnehmern an 72 Zusammentreffen. Ein Teil der Demonstranten habe sich nicht an die Verhaltensregeln zum Infektionsschutz gehalten, insbesondere nicht an die Maskenpflicht. Bei Identitätsfeststellungen sei es zu mehreren Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen auf die Einsatzkräfte gekommen. Die Polizei habe insgesamt 564 Menschen kontrolliert und dabei 17 Straftaten - zumeist gegenüber Polizeibeamten - sowie 448 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Maskenpflicht-Anordnung mit Gelächter quittiert

In Kirchheimbolanden wurden fast 200 Teilnehmer gezählt, in Grünstadt waren es rund 100. In Frankenthal zogen 60 bis 80 Personen trotz Verbotes unbehelligt durch die Innenstadt. In Landau, wo das Verbot unangemeldeter „Corona-Spaziergänge“ bis zum 3. Januar verlängert wurde, tauchten dennoch etwa 150 Personen in kleinen Gruppen auf.

Polizisten in Pirmasens verletzt

Sie wurden von der Polizei auf das Verbot hingewiesen, ein Zug formierte sich dort nicht. In Pirmasens, wo bisher kein Verbot ausgesprochen wurde, quittierten die mehr als 400 „Spaziergänger“ die von der Stadt kurz vor Beginn der Demonstration verkündete Maskenpflicht mit Gelächter. Zwei Teilnehmer der Versammlung griffen Einsatzkräfte an. Einer der beiden Angreifer sei zuvor auf die Pflicht zum Tragen einer Maske hingewiesen worden. Drei Polizisten seien leicht verletzt worden. Ansonsten seien die Aktionen weitestgehend friedlich verlaufen, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz zählte in seinem Dienstbereich trotz Versammlungsverbot rund 970 Menschen, die sich an verschiedenen Orten in Kleingruppen zusammenfanden. Von den Städten Frankenthal, Landau, Neustadt, Speyer und den Kreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße waren Verbote für die als „Montagsspaziergänge“ bezeichneten Versammlungen ausgesprochen worden. Es wurden 30 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und 29 Platzverweise erteilt. In Bad Dürkheim leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein.