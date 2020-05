Ausgerechnet Polizisten hatten sich vor einigen Tagen in einer Kneipe in der Mainzer Altstadt länger als erlaubt getroffen und ohne den nötigen Abstand gefeiert. Nun droht ihnen ein Bußgeld von einigen hundert Euro. Geprüft werde zudem, ob disziplinarrechtlich gegen sie vorgegangen werde, sagte Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) am Freitag. Auch der Wirt müsse sich auf ein Bußgeld in Höhe von einigen Tausend Euro einstellen. Derzeit werde untersucht, ob und in wieweit er Hygienemaßnahmen unterlassen sowie gegen Zutritts- und Dokumentationspflichten verstoßen habe. Dazu komme, dass die Sperrzeit nicht eingehalten worden sei.

Anlass des Treffens am Montagabend sei zum einen der Beförderungstag der rheinland-pfälzischen Polizei gewesen. Zum anderen habe an diesem Tag die Beerdigung eines unerwartet gestorbenen Kollegen stattgefunden, an der die Polizisten wegen der Corona-Auflagen nicht hätten teilnehmen können.

Mehr zum Thema

