Polizisten haben am Ostersonntagmittag in Pirmasens einem kleinen Kind das Leben gerettet. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Frau in der Spitalstraße um kurz nach 12 den Notruf gewählt, weil das neun Monate alte Kind ihrer Freundin keine Luft mehr bekam. Ein Streifenwagen sei zufällig ganz in der Nähe gewesen, weshalb die Beamten wenige Augenblicke nach dem Anruf schon am Ort des Geschehens gewesen. Das Kind habe bei der Mutter auf der Couch gesessen und nach Luft gerungen; ein Beamter habe den Fremdkörper - zusammengeknüllte Tesa-Streifen - im Rachen des Säuglings entdeckt und herausgeholt. Das Kind wurde danach den mittlerweile eingetroffenen Rettungssanitätern übergeben und die Mutter beruhigt, schreibt die Polizei weiter.