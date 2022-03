In Horschbach (Kreis Kusel) hat am Samstagnachmittag eine Frau einen Polizisten angegriffen. Die Beamten waren zu einem vermeintlichen Kaminbrand gerufen worden. Am Einsatzort habe es aber nicht gebrannt, wie die Polizei mitteilt. Stattdessen sei die Streife auf eine verwirrte und randalierende Frau getroffen. Die 43-Jährige haben einem Polizisten unvermittelt ins Gesicht geschlagen und ihm in die Hand gebissen, als sie anschließend gefesselt werden sollte. Sie kam in ein Krankenhaus.