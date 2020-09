Am Sonntag ist die Polizei wegen freilaufender Ziegen bei Ellerstadt zwischen der A 650 und der L 525 in Fahrtrichtung Ludwigshafen alarmiert worden. Eine Streifenbesatzung machte das Gehege der Ziegen ausfindig. Einige der Tiere befanden sich tatsächlich außerhalb des Geheges, „begaben sich beim Erblicken des Streifenwagens aber freiwillig in ihr Gehege zurück“, heißt es im Polizeibericht. Um ein erneutes Ausbrechen zu verhindern, verblieben die Beamten zunächst vor Ort. Sie recherchierten den Ziegenbesitzer und erreichten ihn telefonisch. Zu einer Gefährdung für die Tiere oder für Verkehrsteilnehmer kam es laut Polizei nicht.