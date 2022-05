An der L514 zwischen Edenkoben und St. Martin mussten Polizisten am Montagnachmittag auf Rabenfang gehen. Wie die Inpektion Edenkoben am Abend mitteilte, war das Tier den Beamten gemeldet worden; es saß mit einer Verletzung am Bein auf der Straße. Auch fliegen wollte oder konnte es nicht mehr, sodass die Polizisten es einfingen, was schließlich, wie die Polizei schreibt, trotz „Flucht in den Grünstreifen“ gelang. Der Vogel sei zur Dienststelle und anschließend zur Wildvogelhilfe gebracht worden, „wofür der Rabe sich zum Abschied lautstark bedankte“, so die Polizei.