Volle Flaschen, Dosen, Einmachgläser dienten ihm als Wurfgeschoss: Weil er in einer Januarnacht in Wolfstein ( Landkreis Kusel) aus dem Fenster einer Wohnung zwei Polizisten attackiert und später noch auf weitere Beamte eingeschlagen und - getreten hat, muss sich ab Mittwoch ein junger Mann vor dem Landgericht in Kaiserslautern verantworten. Der Tatvorwurf lautet auf versuchten Totschlag. Mehr dazu lesen Sie hier.

