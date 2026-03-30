Tritt gegen Gefesselten: Ein Polizist muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt vor dem Pirmasenser Amtsgericht verantworten. Die Kamera seines eigenen Streifenwagens hat alles gefilmt.

In der Pirmasenser Müllverbrennungsanlage landen die absonderlichsten Stoffe. Einige davon können gefährlich werden und Brände auslösen, etwa Lachgaskartuschen und Akkus.

Nach zwei Jahren Umbauarbeiten steht der Öffnungstermin für die neue Tedi-Filiale in der Hallplatz-Galerie. Wann der ist und wie es aktuell in den Räumen aussieht.

Seit 100 Jahren gibt es die Metzgerei Huber in Waldfischbach-Burgalben. Firmenchef Heiner Huber feiert 2026 noch ein zweites Jubiläum – und freut sich über einen „Goldregen“.

Ein Liter Diesel für 2,20 Euro, Super für knapp zwei Euro. Mit dem Iran-Krieg sind die Spritpreise massiv gestiegen. Wird deshalb jetzt der Führerschein teurer?

Eine Seniorin wollte einen Hund aus dem Pirmasenser Tierheim adoptieren. Strenge Kriterien machten dies schwierig. Warum es trotzdem ein glückliches Ende gibt.

In Geiselberg bearbeitet Andreas Hergert Holz vom Stamm bis zum fertigen Schrank. Welche Formen im Trend sind und warum der Tischler um den Fortbestand seines Berufs fürchtet.

Die Vorbereitungen laufen, Ende 2028 soll der Bau eines neuen Wasserwerks in Rodalben abgeschlossen sein. Der Chef der Stadtwerke Pirmasens, Christoph Dörr, erklärt die Gründe für das Projekt.

Kerstin Strauch ist Pfarrerin in Pirmasens. Wie sie Arbeit und Privates trennt, warum spätabends noch Menschen bei ihr klingeln – und wann das Telefon abgeschaltet wird. Ein Blick auf ihren Schreibtisch.

Er war mit Leib und Seele Schornsteinfeger, ein Pionier für den Tourismus im Wasgau und engagierter PWVler. Nun ist Rudolf Eichberger aus Hauenstein mit 97 Jahren gestorben.

Bald rollt dreimal in der Woche ein Bürgerbus durch die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Der Neunsitzer wird jetzt gekauft. Bis er da ist, vergeht noch ein Vierteljahr.

Die Ortsdurchfahrt von Lambsborn soll nach Verzögerungen 2028 ausgebaut werden. Das hat Folgen für den geplanten Begegnungsplatz.

Im Wattweiler Tal werde zu viel illegaler Müll abgelagert, beklagt Wattweilers Ortsvorsteher Thomas Körner.

Der Walfisch in der Ostsee ist ein Sinnbild dafür, dass sich die Menschen meist da engagieren, wo es nicht wirklich viel nützt, meint der Autor unserer Zweibrücker Mundart-Kolumne, Wolfgang Ohler.

Ein altes Foto mit einer kuppelförmigen Holzkonstruktion hat Monika Lapp in einem ihrer Fotoalben entdeckt und den Zweibrücker Datenrettern übergeben. Die RHEINPFALZ hat gefragt, ob jemand weiß, wo das Foto aufgenommen worden sein könnte und was es mit der Holzkonstruktion auf sich hat. Des Rätsels Lösung ist gefunden.

Isabelle Schütt spielt eine gute Drittligasaison für Weinheim II. Ihr Ziel ist die Zweite Liga. In einer anderen Sache würde sie gerne mit ihren Teamkolleginnen gleichziehen.