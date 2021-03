Das Land muss die Blessuren eines Pfälzer Polizisten als Dienstunfall anerkennen, nachdem dieser Mann in seiner Freizeit seine Lebensgefährtin verteidigt hatte und dabei niedergeschlagen worden war. Nach Angaben des Neustadter Verwaltungsgerichts war die Frau im Kreis Südliche Weinstraße von anderen Menschen angegangen und beleidigt worden, während sie auf ihren Partner wartete. Als der dazukam, gab er sich als Polizist zu erkennen und forderte die Personalien der Beteiligten ein.

Land: Das war eine Privatangelegenheit

Doch einer der Männer wurde prompt gewalttätig. Woraufhin das Land entschied: Das war eine Privatangelegenheit des Beamten. Die Richter allerdings haben nun widersprochen, sie sagen: Dass seine Freundin beleidig wurde, war eine Straftat. Und in so einer Situation dürfen Polizisten amtlich einschreiten, auch wenn sie eigentlich freihaben – weshalb als Dienstunfall anerkannt werden muss, was ihm daraufhin passiert ist.