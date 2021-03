Bei der Kontrolle eines offenbar unzulässig „getunten“ Autos ist ein Polizist in Frankenthal am Dienstagabend tätlich angegriffen worden. Nach Angaben der Polizeiautobahnstation Ruchheim vom Mittwoch war der Mercedes mit „offensichtlichen technischen Veränderungen“ Beamten gegen 18.30 Uhr auf der B9 aufgefallen. In der Matthias-Grünewald-Straße in Frankenthal konnten sie das Fahrzeug stoppen. Der 18-jährige Fahrer habe „sofort aggressiv“ reagiert und jede Mitwirkung bei der Kontrolle verweigert. Dann sei der 29-jährige kontrollierende Polizeibeamte plötzlich von mehreren Faustschlägen des jungen Mannes getroffen worden. „Durch den Einsatz des Pfeffersprays konnten die Polizisten den Angriff brechen“, berichtete die Autobahnpolizei.

Dann seien die Eltern des Mercedes-Fahrers vorgefahren und „versuchten unmittelbar, die Festnahme des Sohnes zu verhindern“. Der 48-jährige Vater habe ebenfalls versucht, den Beamten zu schlagen. „Auch dieser Angriff wurde mit Pfefferspray beendet.“ Erst mit weiteren Polizeikräften habe man die Lage unter Kontrolle gebracht. Der verletzte Beamte sei „nicht mehr dienstfähig“ gewesen. Ermittlungsverfahren wegen Widerstands wurden eingeleitet. Der Mercedes mit Veränderungen an Fahrwerk, Radstand und Scheinwerfern wurde sichergestellt.