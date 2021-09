Der Amokfahrer von Trier fühlte sich kurz vor seiner Todesfahrt „erniedrigt“. Das hat am Freitag im Prozess gegen den mutmaßlichen Fünffach-Mörder ein Kriminalbeamter berichtet, der über die ersten Vernehmungen des 52-Jährigen nach dessen Festnahme sprach. Demnach war der Mann „sehr, sehr redselig“ und sagte: Er sei am Tag vor dem Verbrechen Ende 2020 bei einem Notar gewesen, um dort eine ihm zustehende Erbschaft von bis zu 500.000 Euro einzufordern. Er sei dort aber schlecht behandelt worden. Deswegen sei er durch die Fußgängerzone von Trier gefahren. Auf die Frage, was dort passiert sei, habe er geantwortet: „Es hat mehrfach gerumst.“

Im Gerichtsverfahren hat der Angeklagte bislang geschwiegen. Auf Antrag der Verteidigung brach die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz die Befragung des Beamten schon nach wenigen Minuten ab, weil der psychiatrische Sachverständige wegen Krankheit nicht anwesend war. Die Verhandlung soll am 6. Oktober fortgesetzt werden, sofern der Gutachter dann wieder kommen kann.