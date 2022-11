Gutachter erkennt „gewisse Gemütskälte“ bei Andreas S.

Der psychiatrische Gutachter hält den Hauptangeklagten im Polizistenmordprozess für uneingeschränkt schuldfähig. Ihm droht damit lebenslange Haft, allerdings keine Sicherungsverwahrung, sagte der Facharzt - und erläuterte die Gründe. Zum Artikel

Polizeisprecher: „Anzahl der Taten mit Messer gesunken“

Die Messerangriffe mit zwei Toten in Ludwigshafen-Oggersheim und mit zwei Schwerverletzten in Speyer haben in den vergangenen Wochen entsetzt. Wie die Polizei damit umgeht und welche Gefahren sie sieht, sagt Thorsten Mischler, Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, im Interview mit Stefan Heimerl. Zum Artikel

Lieferprobleme bremsen Pfälzer Kunden aus

Immer mehr Privatleute entscheiden sich für eine Photovoltaikanlage auf ihrem Hausdach. Das Problem ist: Es gibt massive Lieferengpässe in der Solarbranche. Zum Artikel

Ludwigshafen: Steht das Eisstadion am Jahresende vor dem Aus?

Vor einer Woche hat die Saison im Eisstadion an der Saarlandstraße begonnen. Es könnte die letzte in der 51-jährigen Geschichte der Open-Air-Sportanlage sein. Schuld daran sind die explodierenden Stromkosten. Zum Artikel

Onlinehändler will Speyerer Kaufhaus retten

Galeria Karstadt Kaufhof will viele seiner Filialen schließen. Ob der Speyerer Standort dazugehört, ist offen. Nun zeigt ein Onlinehändler offenbar Interesse. Zum Artikel

Hakenkreuze in Chats mit Polizisten

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen eine Gruppe von mehr als 50 Personen wegen des Anfangsverdachts strafbarer Chat-Inhalte. Auch Beamte der Polizei und Bundespolizei sind laut Staatsanwaltschaft unter den Verdächtigen. Zum Artikel

Meinung: Klimaprotest in der Sackgasse

Die Debatte um den Tod einer Radfahrerin in Berlin zeigt: Rund um die Klimaproteste hat sich eine gefährliche Dynamik entwickelt. Daran ist nicht nur die Bewegung „Letzte Generation“ schuld, meint RHEINPFALZ-Redakteur Peter Müller. Zum Artikel

Holiday Park: Fans verabschieden sich von Burg Falkenstein

Einen Abschiedsbesuch statteten 200 Holiday-Park-Fans am Samstag den scheidenden Bewohnern der Burg Falkenstein ab. Die Gäste durften einen Blick hinter die Kulissen und in die Technik werfen. Dabei wurde ein 35 Jahre lang sorgsam gehütetes Geheimnis gelüftet. Zum Artikel

Preiswert essen: Plattgeschmelzte mit Dickmilch [mit Video]

Maximal zwei Euro pro Person kostet das leckere Kartoffelgericht, das Jutta Adam aus Obermohr für uns kocht. Zum Artikel