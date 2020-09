Nach der Kritik am Polizeieinsatz bei einer Demonstration in Ingelheim am 15. August sieht der Mainzer Polizeipräsident sechs Wochen später alle Vorwürfe widerlegt. Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt in 17 Fällen. Die Demonstration gegen einen Aufmarsch von 24 Anhängern der Partei „Die Rechte“ am 15. August in Ingelheim hatte bundesweit zu einer Diskussion über Polizeigewalt in Deutschland geführt. Filmsequenzen über Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Gegendemonstrationen, die im Internet kursierten, erweckten den Eindruck, die Polizei dränge Demonstranten in eine enge Unterführung ohne Ausweg. Ein Arzt aus Wiesbaden, der sich als Demonstrationsteilnehmer später bei der RHEINPFALZ gemeldet hatte, sprach von einem „übermäßig rigiden“ und „entwürdigenden“ Einsatz der Polizei.

200 Stunden Videomaterial

Vor dem Innenausschuss des Landtages kam der Mainzer Polizeipräsident Reiner Hamm am Mittwoch zu einer anderen Aussage: „Aus polizeilicher Sicht entkräftet die uns inzwischen vorliegende umfangreiche Erkenntnislage, insbesondere die Videoaufnahmen, die zentralen Ausgangsvorwürfe ganz wesentlich.“ In nicht-öffentlicher Sitzung zeigte er den Abgeordneten Ausschnitte aus rund 200 Stunden Videomaterial, das die Polizei ausgewertet habe. Zu sehen war laut Hamm, dass es aus der Unterführung einen Ausweg gab. Das Gedränge sei entstanden, weil gewaltbereite Demonstranten aus dem linken Lager zu den „Rechten“ hätten vordringen wollen.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Bei der Staatsanwaltschaft in Mainz sind 17 Strafanzeigen eingegangen, sagte der stellvertretende Leiter der Mainzer Behörde, Dietmar Moll, auf Anfrage. In drei Fällen richten sie sich gegen Polizisten, in 14 gegen Demonstranten. Ein weiterer Fall, bei dem vier Polizisten Körperverletzung im Amt vorgeworfen wird, sei noch nicht bei der Staatsanwaltschaft eingegangen. Den Demonstranten werden Verstöße gegen das Versammlungsgesetz vorgeworfen, vor allem aber Widerstandshandlungen, Schmährufe und Beleidigungen gegenüber Polizeikräften sowie die Entwendung eines Schlagstocks.