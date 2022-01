Fast 500.000 Euro will die Landesregierung für eine Werbekampagne ausgeben, mit der sie Nachwuchs für den Polizeiberuf gewinnen will. Denn einerseits soll die Truppe noch größer werden und bis 2024 auf mehr als 10.000 Personen anwachsen. Doch zugleich haben in den vergangenen Jahren weniger junge Menschen Interesse an dem Beruf gezeigt: Laut Innenministerium meldeten sich 2020 und 2021 jeweils nur knapp 3000 potenzielle Bewerber, während es 2018 gut 3500 und 2019 sogar fast 3900 gewesen waren.

Der zuständige Minister Roger Lewentz (SPD) und seine Leute führen den Knick auf die Einschränkungen in der Corona-Pandemie zurück. Uwe Lederer, der Chef der Landes-Polizeihochschule, sagt: Für Interessenten sei der persönliche Kontakt zum Beispiel zu Einstellungsberatern wichtig. Nun will die Polizei verstärkt auf digitale Informationsangebote sowie auf Plakate und Flyer setzen.