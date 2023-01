Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe muss darüber entscheiden, ob es zulässig ist, Fußballklubs an den Polizeikosten im Umfeld der Spiele zu beteiligen. Nach einem entsprechenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat die Deutsche Fußball-Liga Verfassungesbeschwerde eingelegt.

Wenn die Richter in Karlsruhe der bisherigen Rechtssprechung folgen, könnten auch Kosten auf den 1. FC Kaiserslautern zukommen. Es ist schwer zu ergründen, wie der Klub, die Polizei und die Landesregierung darüber denken, denn alle hüllen sich in Schweigen.

In der aktuellen Spielzeit fielen bei den Partien des Fußball-Zweitligisten Kosten in Millionenhöhe an.

