Alkoholisierte und Autofahrer unter Drogen sind der Polizei bei Kontrollen in Edesheim und Edenkoben am Donnerstag gleich mehrfach ins Netz gegangen. In der Nacht auf Donnerstag kontrollierten Beamte gegen Mitternacht zunächst einen 29-Jährigen Pkw-Fahrer in der Staatsstraße in Edesheim. Da der Mann laut Polizei nervös wirkte, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv auf Amphetamin verlief. Am Donnerstagabend um 19.25 Uhr stellten Beamte dann bei einer weiteren Kontrolle in der Staatsstraße deutlichen Alkoholgeruch bei einem 58-Jährigen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Nur eine knappe halbe Stunde zuvor hatte eine Streife am Ortseingang von Edesheim einen weiteren 29-Jährigen kontrolliert. Da auch dieser sichtlich nervös war, wurde auch er genauer überprüft. Dabei räumte er ein, vor einigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Gegen 22 Uhr am gleichen Abend wurde schließlich noch ein 18-jähriger Autofahrer in der Staatsstraße in Edenkoben kontrolliert. Motorische Tests bei dem Fahranfänger ergaben laut Polizei Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung durch Cannabis. Der junge Mann räumte schließlich den Konsum von Marihuana vor einigen Tagen ein.