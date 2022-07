Eindeutig nach Marihuana hat es in einem Kleinlastwagen, den Autobahnpolizisten aus Ludwigshafen-Ruchheim am Mittwochvormittag bei Neuleiningen kontrollierten. Dessen Fahrer war auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs gewesen. Und das erste Problem bekam er schon, als ihn die Beamten nur nach seinem Führerschein fragten: Er behauptete, er habe ihn nicht mitgenommen. Doch eine Abfrage in den polizeilichen Systemen verriet: Er hat gar keinen. Außerdem wirkte er so, als ob er Drogen genommen hätte. In seinem Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte schließlich vier Joints – sowie Pulver, das sich als Amphetamin entpuppte. Außerdem lag in der Mittelkonsole ein Einhand-Messer, das man nur in einer geschlossenen Schatulle transportieren darf. Der 45-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, auf ihn kommen jetzt mehrere Strafverfahren zu.