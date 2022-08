Einen „hohen vierstelligen Betrag“ will die Polizei in Karlsruhe bei einer Musikgruppe einfordern, die mit einer Promotions-Aktion Ende Juli die Innenstadt zeitweise lahmlegte. Die Beamten sagen: Wartende Fans blockierten den Straßen- und Bahnverkehr. Knapp 60 Einsatzkräfte samt Diensthunden rückten schließlich an, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Die Rechnung für dieses Aufgebot geht in die Pfalz: Bei der von der Polizei nicht ausdrücklich benannten Musikgruppe handelt es sich um die Formation HoodBlaq, eine Rapper-Truppe aus dem Ludwigshafener Stadtteil Hemshof. Ihre sechs Mitglieder treten ausschließlich maskiert auf.