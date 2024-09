In Birkenheide hat es am frühen Freitagnachmittag einen Polizeieinsatz gegeben, nachdem ein Zeuge eine verdächtige Beobachtung gemeldet hatte. Laut Polizei hatte der Jugendliche einen Mann beobachtet, der drei Mädchen dazu aufgefordert haben soll, in sein Auto einzusteigen. Diese seien der Aufforderung nachgekommen, danach sei der Wagen davongefahren. Die umfangreiche Ermittlung der Polizei auch an den dortigen Schulen führte laut Mitteilung schließlich zu dem Ergebnis, dass es sich ganz offenbar um keine Gefahrenlager handelte, sondern dass eine dazu berechtigte Person die Kinder nach dem Schulunterricht abgeholt hat. Die Polizei weist aber darauf hin, stets dankbar über jeden Hinweis aus der Bevölkerung zu sein und diesen auch gewissenhaft nachgehe.