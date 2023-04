Medikamentenmangel: Hilferuf der Kinderärzte

Schon im Winter war Fiebersaft knapp. Weil nun viele Eltern auch keine Antibiotika für ihre Kinder mehr bekommen, schicken Kinderärzte aus mehreren europäischen Ländern einen Hilferuf an die Politik. Zum Artikel

Warnfunktion der Corona-App geht zu Ende Ab Juni wird die App zudem in den „Schlafmodus“ gesetzt. Elektronische Impfzertifikate können allerdings weiterhin über das Tool abgerufen werden. Zum Artikel Rechtsberatung: Wie man günstig klagen kann Wegen der Kosten scheuen viele Menschen bei juristischen Auseinandersetzungen den Gang zum Anwalt. Dabei gibt es Beistand auch für wenig Geld. Zum Artikel Warum das FCK-Spiel gegen Hansa eine böse Pointe hat Die Roten Teufel verlieren gegen Rostock. Spielerisch ist die Leistung des in der Runde zum dritten Mal daheim geschlagenen FCK ansprechend. Ein Beispiel für die Zukunft? Zum Artikel 1. FCK gegen Hansa Rostock: RHEINPFALZ-Reporter begleitet Polizeieinsatz Bei FCK-Heimspielen sind mehrere Hundert Polizeibeamte in der Stadt unterwegs. Die RHEINPFALZ hat den Einsatz am Samstag begleitet – vom Morgen in der Lagezentrale über die Befehlsstelle im Stadion zur Halbzeit bis aufs Dach des Präsidiums am Nachmittag. Zum Artikel Studenten lösen mit Bobby-Car-Rennen Polizeieinsatz aus Als die Einsatzkräfte nach dem Rechten schauten, erfuhren sie, dass die jungen Leute mit ihren Bobby-Cars eine „Mario-Kart-Challenge“ nachfuhren - angelehnt an die populäre Videospielreihe. Zum Artikel