Ein 68-jähriger Audi-Fahrer ist am Donnerstagabend von der Polizei überrascht worden, als er sich auf dem Parkplatz der Raststätte Pfälzer Weinstraße West an der A65 bei Edenkoben in seinem Wagen ein Heißgetränk gönnte. Dass er dann auch noch einen Alco-Test machte, hat mit der Aussage einer anderen Person zu tun, die ihn zuvor in seinem Auto gesehen hatte. Sie hatte angenommen, dass der Mann auf dem Fahrersitz aus einer Flasche Korn trinken würde. Weil sie befürchtete, dass er anschließend seine Fahrt auf der Autobahn fortsetzt, alarmierte sie die Polizei. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt jedoch anders dar: Es handelte sich nicht um eine Flasche Korn, sondern um eine Glühweinflasche. Viel wichtiger war jedoch, dass diese nicht mit dem alkoholhaltigen Genussmittel gefüllt war, sondern mit Ingwertee. Der 68-Jährige schilderte den Beamten, dass er das Heißgetränk bereits zu Hause zubereitet und in eine Glas- statt Plastikflasche gefüllt hatte. Nachdem auch der Alco-Test negativ ausfiel, durfte der Teeliebhaber seine Fahrt ohne Beanstandung fortsetzen.