Die Polizei ist in der Nacht auf Dienstag in Worms ausgerückt, weil ein 19-Jähriger partout auf den Beifahrersitz eines Taxis gewollt hatte. Das Problem dabei: Das Transportunternehmen hat vorgeschrieben, dass Fahrgäste derzeit nur auf die Rückbank dürfen. Also musste sich der 19-Jährige aus dem unterfränkischen Haßfurt mit seinen Begleitern – einem 21-jährigen Wormser und einer 19-jährigen aus dem nordrhein-westfälischen Düren – in den Fond quetschen.

Verstoß gegen Corona-Regeln

Und darüber war der 19-Jährige in der Nacht auf Dienstag so sauer, dass er nach dem Halt am Fahrtziel den Fahrer nach Polizeiangaben gleich mehrfach ins Gesicht schlug. Dann rannte das Trio davon, die Beamten haben die Fahrgäste aber trotzdem aufgespürt. Ermittelt wird jetzt nicht nur gegen den 19-Jährigen: Weil er und seine Begleiter aus verschiedenen Haushalten kommen, verstießen sie gegen die Corona-Vorschriften, als sie sich zusammen in ein Taxi setzten.