[aktualisiert: 15.12 Uhr] Der Einsatz der Polizei in der Von-Ketteler-Straße in Mutterstadt wegen einer familiären Bedrohungslage ist beendet worden. Laut Polizei hatte ein 25 Jahre alter Mann seine Familienangehörigen mit einem „waffenähnlichen Gegenstand“ bedroht, der sich später als Softairpistole herausstellte. Nachdem sich die Angehörigen unbemerkt in Sicherheit hatten bringen können, haben sie die Polizei verständigt. Spezialkräfte überwältigten dann den Mann in dessen Zimmer. Wie die Beamten berichten, war der 25-Jährige betrunken und hat außerdem psychische Probleme, weshalb er auch in eine Fachklinik gebracht wurde. Verletzt wurde den Beamten zufolge niemand. Um 6.30 Uhr begann am Donnerstagmorgen der Einsatz für die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen vor Ort war. Das Wohngebiet ist weiträumig abgesperrt gewesen. Die Familie des Mannes wurde noch vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam betreut.