Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstagabend in der Mannheimer Innenstadt für Aufregung gesorgt. Nach RHEINPFALZ-Information waren mehrere Streifenwagen zu einer Spielothek in G7 ausgerückt. Vor Ort kam es daraufhin zu Verkehrsbehinderungen und Staus. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtet, habe es sich allerdings lediglich um einen Einsatz wegen Ruhestörung gehandelt.