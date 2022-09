Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas, höhere Homeoffice-Pauschale und weitere Entlastungen: Die Beschlüsse im Überblick

Die Bundesregierung hat am Mittwoch zahlreiche Änderungen des Steuerrechts beschlossen, die sie ins Parlament einbringen will. Damit will sie vor allem die Auswirkungen der derzeit sehr hohen Inflation abfedern. Zum Artikel

Kommentar zur Rede über Bürger-Entlastungen: Ein Ruck für Europa

Viele Menschen in Europa haben Angst. Die sehr konkrete Angst, dass sie in diesem Winter ihre Energierechnungen nicht bezahlen können. Ursula von der Leyen hat versucht, in ihrer Rede zur Lage der Union auf diese Ängste einzugehen, die Menschen zu beruhigen und ihnen Zuversicht zu geben. Die EU ist mächtig, doch es ist allerhöchste Zeit für Reformen, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn die Lage der EU. Zum Artikel

Tödlicher Polizeieinsatz am Marktplatz: Staatsanwaltschaft nennt Todesursache

Die Mannheimer Staatsanwaltschaft hat das Ergebnis eines zweiten Gutachtens in den Ermittlungen rund um den tödlichen Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz veröffentlicht. Demnach würden nun auch die Erkenntnisse aus den feingeweblichen und chemisch-toxikoligischen Untersuchungen vorliegen, schreibt die Staatsanwaltschaft. Zum Artikel

LKA und Verbraucherzentrale warnen vor falschem Inkasso-Unternehmen

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und die Verbraucherzentrale warnen in einer gemeinsamen Pressemitteilung vor betrügerischen Forderungsschreiben einer angeblichen Member Inkasso AG mit Sitz in Berlin. Die Empfänger werden aufgefordert, sofort einen Geldbetrag auf ein Konto mit griechischer IBAN zu überweisen. Zum Artikel

Viele Leerstände: Restaurants in der Südpfalz suchen Pächter

Steckt die Gastronomie in einer tiefen Krise? Offenbar ja: In Landau und Umgebung stehen viele Lokale leer – manche schon länger, andere sind aktuell hinzugekommen. Die Gründe sind offenbar vielfältig. Inflation und Energiekrise werde kaum für Besserung sorgen. Zum Artikel

Verhinderungspflege, Ersatzpflege und gemeinsamer Urlaub: So sind Pausen von der Pflege möglich

Urlaub, Erholung, Pause, Auftanken: Für viele der über 3,2 Millionen Frauen und Männer, die Tag für Tag ein krankes Familienmitglied daheim betreuen, sind das Fremdworte. Dabei haben auch Laienpfleger Anspruch auf Erholung. DIE RHEINPFALZ erklärt, welche Möglichkeiten Pflegende haben. Zum Artikel

Sahra Wagenknecht spielt ihr eigenes Spiel

Die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken spaltet die Partei mit russlandfreundlichen Positionen, beobachtet Berlin-Korresponden Winfried Folz. Zum Artikel

Goodbye Ma’am: London verneigt sich vor der Queen

In London war Elizabeth II. zu Hause, hier lag das Zentrum ihrer unerschütterlichen Pflichterfüllung. Nun zieht die tote Monarchin im Sarg ein letztes Mal durch die Straßen. Zum Artikel