An der Berufsbildenden Schule in der August-Crossant-Schule in Landau läuft ein Polizeieinsatz, nachdem gegen 9.50 Uhr ein Amokalarm ausgelöst wurde. Die Schule ist abgesperrt, alle in der Schulen befindlichen Personen haben sich gemäß den Vorgaben in den Räumen eingesperrt, teilt das Polizeipräsidium mit. Die Polizeikräfte durchsuchen das Gebäude.

Da sich immer mehr besorgte Eltern melden, hat die Polizei in der Neustadter Straße, Ecke Nordring, eine Anlaufstelle für Angehörige eingerichtet. Es gebe keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage oder verletzte Personen, so die Polizei.