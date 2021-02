Am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat es am Mittwochmorgen einen Polizeieinsatz gegeben. Ein verdächtiges Pulver sei in einer Postsendung gefunden worden, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Mit einem Sprengstoffhund und Feuerwehrkräfte in Schutzanzügen wurde das Pulver überprüft. Eine Gefahr könne ausgeschlossen werden. Die Pulversubstanz werde weiter untersucht.