In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte die Polizei mehrere Einsätze im Zusammenhang mit dem Residenzfest in Kirchheimbolanden. Das Fest selbst, betont die Polizei, sei aus ihrer Sicht bei regem Besucheraufkommen und einer friedlichen Gesamtstimmung sehr ruhig verlaufen. Nach dem offiziellen Ende um 2 Uhr am Sonntagmorgen habe es dann unter Alkoholeinfluss mehrere Auseinandersetzungen zwischen Besuchergruppen gekommen, bei denen die Polizei habe eingreifen müssen. Alkoholisierte Besucher hätten auch Autos im Stadtgebiet beschädigt. Bei Personenkontrollen fand die Polizei außerdem illegale Drogen und schrieb Anzeigen.