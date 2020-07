Während eines Polizeieinsatzes ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Mannheim-Oststadt zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Stadt unterwegs, als der Wagen an der Kreuzung Augustaanlage/Schubertstraße mit einer Straßenbahn zusammenstieß. Bei dem Unfall blieben der Fahrer der Straßenbahn sowie die drei Fahrgäste laut Polizei unverletzt. Die beiden Polizisten und ihre Diensthunde wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Wie hoch der Sachschaden ist, ist laut Bericht noch unklar. Die Unfallaufnahme wurde vom Verkehrsdienst Mannheim übernommen.