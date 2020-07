Die Kontaktdaten von Gästen, die in der Gastronomie derzeit wegen der Corona-Krise erfasst werden müssen, können unter Umständen auch von der Polizei genutzt werden. Sofern die Polizei im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen auf solche Listen im Wege der Sicherstellung oder der Beschlagnahme zurückzugreife, gelte dies für grundsätzlich alle Straftaten, sagte am Mittwoch eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Innenministeriums. Die Strafprozessordnung sehe da keine Einschränkungen vor. Auch in Rheinland-Pfalz hat die Polizei von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht. Die Ministeriumssprecherin sagte jedoch: „Ein entsprechendes Erfordernis ergab sich bislang nur in einzelnen Fällen.“

Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann hatte am Mittwoch erklärt, bundesweit häuften sich Berichte, wonach Polizisten auf die Corona-Gästelisten zugriffen. Unter anderem in Bayern wurden Daten aus den Gästelisten von der Polizei in mehreren Fällen zur Strafverfolgung eingesetzt.

