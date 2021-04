Zwischen Karfreitag und Ostermontag will die Mannheimer Polizei weiter intensiv die Einhaltung der Corona-Regeln überwachen. Insbesondere an den bekannten Treffpunkten und Ausflugszielen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis sei man mit rund 70 zusätzlichen Polizeibeamten täglich im Einsatz. Dabei sollen Streifen vorwiegend zu Fuß und auf dem Rad unterwegs sein. Man wolle mit Fingerspitzengefühl vorgehen, heißt es aus dem Präsidium.