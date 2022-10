Die Polizei in Koblenz warnt vor einer neuen SMS-Betrugsmasche mit einer angeblichen Geldrückzahlung durch das Bundesfinanzministerium wegen steigender Energiekosten. Per Handynachricht forderten die Täter dazu auf, sich auf einer gefälschten Webseite mit den Bankdaten einzuloggen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Textnachricht enthalte einen Link, der auf die Seite führe. Die Masche sei durch eine Anzeige bei der Polizei Straßenhaus im Landkreis Neuwied bekannt geworden. „Wenn Sie eine solche SMS erhalten, klicken Sie nicht auf den Link und geben Sie keine sensiblen Daten preis“, warnte die Polizei.