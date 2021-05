Eine 69-Jährige aus St. Martin erhielt laut Polizei am Donnerstag, 20. Mai, gegen 16.30 Uhr einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin ihrer Hausbank. Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung am Samstag, 22. Mai, weiter berichtet, gab die Mitarbeiterin an, dass sie die Daten der EC-Karte prüfen müsse. Die Seniorin teilte ihr die Daten mit. Später kamen ihr aber Zweifel und sie fragte bei ihrer Bank nach. Diese teilte mit, dass die Frau dort gar nicht arbeitet. Zu diesem Zeitpunkt gab es schon eine unberechtigte Abbuchung vom Konto. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet.

Das sollte man beachten

Die Beamten mahnen: Viele Kriminelle melden sich per Telefon und nutzen die Gutgläubigkeit ihrer Opfer aus, um an deren Geld zu kommen. So komme es mittlerweile zu einer Vielzahl an Phänomenen, wie beispielsweise, dass sich die Täter als den Enkel, Polizeibeamte oder wie in diesem Fall Bankmitarbeiter, ausgeben. Die Polizei rät zu folgenden

Verhaltensweisen: nicht unter Druck setzen lassen, auflegen, wenn etwas merkwürdig erscheint und nicht über persönliche oder finanzielle Verhältnisse am Telefon sprechen. Niemals sollte man Unbekannten Geld oder Wertgegenstände geben. Wenn man sich unsicher ist, solle man die Polizei unter 110 anrufen, so die Beamten.