Die Polizei Edenkoben warnt vor falschen Mitarbeitern der Firma Microsoft. In den vergangenen Tagen sind auf der Dienststelle Hinweise auf Anrufe von angeblichen Mitarbeitern der Firma eingegangen, wie die Polizeidirektion Landau am Samstag informierte. Im Rahmen des Telefonates wurde durch einen vermeintlichen Mitarbeiter erklärt, dass man Servicearbeiten am PC durchführen wolle. Ein 28-Jähriger Mann aus dem Kreis bemerkte den Betrug und beendete das Telefonat.

Die Polizei rät: Legen Sie am besten gleich wieder den Hörer auf. Denn am anderen Ende der Leitung sind Betrüger, die nichts mit Microsoft zu tun haben, sondern in einem Call-Center sitzen und an ihr Geld kommen möchten. Seriöse Unternehmen nehmen niemals unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Geben Sie auf keinen Fall private Daten, beispielsweise Bankkonto- und Kundendaten heraus. Gewähren Sie einem Unbekannten niemals den Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. Setzen Sie sich in jedem Fall mit der Polizei in Verbindung.

