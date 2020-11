Die Polizei Landau warnt vor eventuellen Betrügern, die am Freitag im Stadtgebiet Landau und Umgebung unterwegs waren. Die Tatverdächtigen waren mit einem Auto mit britischem Kennzeichen unterwegs und haben spontane Hof- und Dachreinigungen angeboten. In ähnlichen Fällen in der Vergangenheit standen die ausgeführten Arbeiten nicht im Verhältnis zu den gestellten Rechnungen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um entsprechende Sensibilität bei entsprechenden Angeboten und im Zweifelsfall um telefonische Mitteilung unter 06341-2870 beziehungsweise per Mail: pilandau@polizei.rlp.de.