Am Montag haben Betrüger erneut versucht, mit dem Trick des falschen Polizeibeamten an das Hab und Gut älterer Menschen zu kommen, wie die Polizei berichtet. Betroffen waren zwei Seniorinnen, eine 72 und eine 84 Jahre alte Frau aus Kaiserslautern. Die Seniorinnen reagierten richtig. Sie erkannten die Betrugsmasche und ließen sich von den Ganoven nicht täuschen. Sie beendeten das Gespräch und legten einfach auf.

Die Beamten nennen ein Beispiel, wie die Betrüger vorgehen. Sie melden sich und erzählen: „Hallo, hier ist Sebastian Stein von der Kriminalpolizei in der Gaustraße. In der Nähe Ihres Hauses sind Einbrecher festgenommen worden. Sie hatten einen Zettel bei sich, auf dem auch Ihr Name notiert war. Daneben stand, dass Sie Schmuck und andere Wertgegenstände zu Hause haben. Stimmt das? Wenn ja, dann schicken wir einen Kollegen bei Ihnen vorbei, der die Sachen abholt, damit sie Ihnen nicht gestohlen werden können.“

Die Polizei warnt: Wer einen solchen Telefonanruf erhält und jemand versucht, diese oder eine ähnliche Geschichte zu erzählen, sei erhöhte Vorsicht geboten. Es handle sich um Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben und ihre Opfer aushorchen wollen. Die Polizei rät: „Machen Sie am Telefon keine Angaben darüber, ob Sie alleine leben, ob Sie Bargeld oder Schmuck zu Hause haben oder wie Ihre finanzielle Situation ist!“ Weiter sollten weder Schmuck noch Geld Leuten gegeben werden, die behaupten, die Wertsachen vor angeblichen Einbrechern schützen zu wollen.

Manche Betrüger würden anbieten, den Anruf an die Polizei weiterzuleiten. Auch hier warnt die Polizei, dass es sich dabei um einen Trick handelt. Auch nach dem angeblichen Weiterverbinden sprechen die Angerufenen immer noch nicht mit der echten Polizei, sondern mit dem nächsten Betrüger.

Die Polizei empfiehlt: „Beenden Sie zuerst das Telefonat und legen Sie den Hörer auf. Erst dann wählen Sie selbst die Nummer der Polizei in Kaiserslautern. Nur so können Sie sicher sein, dass Sie auch wirklich einen echten Polizisten am Telefon haben.“