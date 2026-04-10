Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen warnt vor Schockanrufen, bei denen die Betrüger am Telefon Russisch sprechen.

Einen Warnhinweis auf Russisch hat das Polizeipräsidium auf seiner Internet-Seite bereitgestellt.

Die Schockanrufe liefen nach dem üblichen Muster ab – es würde den Angerufenen, in der Regel Senioren, eine Notlage vorgespielt, um sie zur Zahlung hoher Geldsummen zu bewegen, erläutert die Polizei. Kurz darauf komme ein Komplize der Betrüger an die Haustür der Opfer, um Geld oder Wertsachen abzuholen.

Fälle, in denen die Scharade in russischer Sprache abgezogen wird, seien aus Germersheim, Neustadt und Speyer gemeldet worden. Dabei sei ein Schaden von zusammen über 100.000 Euro entstanden – und das sind nur die Fälle, die bisher bei der Polizei angezeigt wurden. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Nun werden Zeugen gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise, falls in folgenden Fällen Verdächtiges beobachtet wurde:

- am 1. April im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße in Germersheim

- ebenfalls am 1. April in der Danziger Straße in Speyer

- am 7. April in der Hans-Graf-Sponeck-Straße in Germersheim

- am 8. April zwischen 11 und 12 Uhr in der Stettiner Straße in Neustadt

- am 9. April zwischen 17 und 18.30 Uhr in der Branchweilerhofstraße (nahe Stettiner Straße) in Neustadt

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-23312 oder per Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu wenden.