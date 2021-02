Nachdem eine Spaziergängerin am Samstagvormittag auf einem Feldweg in Bruchmühlbach-Miesau verdächtige Funde gemacht hat, warnt die Polizei Hundehalter vor möglichen Giftködern. Die 22-jährige Zeugin war laut Polizei mit ihrem Hund auf einem Feldweg zwischen Ortsteil Miesau und Sand unterwegs. Hierbei fielen ihr blaue, nach Fleischwurst riechende Stücke am Wegrand auf. Die Stückchen wurden eingesammelt und der Polizei übergeben. Ob es sich hierbei um Giftköder handelt, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Hundehalter werden hiermit zu erhöhter Aufmerksamkeit aufgefordert. Anwohner oder Spaziergänger, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.