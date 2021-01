Auch im Kreis Kaiserslautern sind inzwischen falsche Corona-Tester unterwegs, meldet die Polizei am Samstag. Ein angebliches Test-Team aus zwei Frauen hat bei einer 84-Jährigen in Otterbach geklingelt. Während der falsche Test durchgeführt wurde, entfernte sich eine der Frauen zwischendurch auf die Toilette und konnte so die Wohnung durchsuchen.

Die Polizei warnt daher eindringlich, keine keine unbekannten Personen in die Wohnung zu lassen, die angeben, im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen unterwegs zu sein. Weder Impfungen noch Tests finden ohne Ankündigung und vorangegangene Abklärungen Zuhause statt. Auch Personen, die einer Risikogruppe angehören und nicht in der Lage sind, ein Impfzentrum zu besuchen, werden nicht durch unbekannte Impfteams aufgesucht, sondern von ihrem bekannten Hausarzt geimpft.

Die Polizei warnt neben der Gefahr bestohlen oder gar beraubt zu werden, auch vor Gesundheitsrisiken durch falsche Tests oder gar falsche Impfungen.