„An unserer Empfehlung, bei Erkennen des Betrugsversuchs sofort aufzulegen, halten wir fest. Zum einen wird eine mögliche Gefahrensituation für die Betroffenen ausgeschlossen, zum anderen die Straftat verhindert.“ Mit diesen Worten reagiert die Polizeidirektion Landau auf eine Anfrage der RHEINPFALZ am SONNTAG. Hintergrund ist eine Welle erfolgreicher „Schockanrufe“ von betrügerischen Banden bei Senioren in der Pfalz im Monat Mai – und ein besonderer Fall aus Landau. Anfang Mai war es dort einem Ehepaar gelungen, die Betrüger fast 40 Minuten am Telefon zu halten und parallel dazu die Polizei zu informieren – die allerdings nicht eingreifen wollte. Brisant: Allein im Zeitraum von etwa zwei Wochen nach diesem Fall ist es in der Pfalz zu mindestens vier Übergaben von Geld und Wertsachen an Betrüger gekommen (Gesamtschaden: 80.000 Euro). Wir wollten von der Polizei wissen: „Halten Sie es für denkbar, dass ein Zugriff Anfang Mai in Landau – wie schwierig dieser logistisch und polizeitaktisch auch gewesen wäre – dazu hätte beitragen können, dass einige der Folgetaten in der Region nicht geschehen wären?“ Und wir fragten nach, ob die Polizei bei der Empfehlung bleibt, bei Schockanrufen einfach aufzulegen, statt zu versuchen, die Täter hinzuhalten und der Polizei einen Zugriff zu ermöglichen.

„Genießen einen hohen Stellenwert“

Auf die weitere Frage, ob es nach den vielen erfolgreichen Schockanruf-Fällen in jüngster Zeit nicht sinnvoll sein könnte, wenn die Polizei neue Strategien entwickeln oder diesen Taten mit einem größeren Aufwand nachgehen würde, teilte die Polizei in Landau mit: „Kriminalitätsphänomene wie Schockanrufe, Enkeltrick und so weiter genießen einen hohen Stellenwert in der Kriminalitätsbekämpfung. Bestehende Konzepte und Maßnahmen werden fortlaufend überprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst. Bürgerinnen und Bürger vor solchen Taten zu schützen ist uns ein besonderes Anliegen, weshalb wir in diesem Deliktfeld intensive Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit leisten.“

Das Landauer Ehepaar hat derweil Anfang Juni Post von der Staatsanwaltschaft bekommen: Das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen versuchten Betrugs wurde eingestellt, „weil der Täter nicht ermittelt werden konnte“.

