Käufer will Privatstraße mit Blumenkübeln absperren

Die Käufer der Siebenpfeifferstraße fühlen sich als Erpresser diffamiert. Jetzt wollen sie die Privatstraße abriegeln und quadratmeterweise weiterverkaufen. Wie geht es weiter? Hier geht’s zum Artikel.

Waldbrand: Teile von Rodalben werden evakuiert

Am Dienstag um 13.37 Uhr wurde der Polizei ein Waldbrand an der Bärenhalde (L482) zwischen Pirmasens und Rodalben gemeldet. Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk sind mit einem Großaufgebot zur Brandstelle ausgerückt, nach wie vor sind Martinshörner der Einsatzfahrzeuge in Pirmasens zu hören. Die Bemühungen, den Brand einzudämmen, laufen. Hier geht’s zum Liveblog.

So ist die Wasserqualität der Badeseen in der Pfalz (mit Karte)

Wer sich an einem heißen Sommertag nicht im Schwimmbad abkühlen möchte, kann sich einen der vielen Seen rund um die Pfalz heraussuchen. Im Vorteil sind all diejenigen, die entlang des Rheins wohnen: Hier sind die Wege kurz und die Auswahl groß. Hier geht’s zum Artikel.

Polizei verteidigt ihr Einsatzkonzept für Heimspiele des FCK

Agiert die Polizei bei Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern unverhältnismäßig, geht sie gar aggressiv vor? Ja, sagt eine „Resolution“ von FCK-Fangruppierungen nach dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Nein, widerspricht Einsatzleiter Ralf Klein und weist die Kritik zurück. Stattdessen stellt er aber vermehrt Probleme wegen Alkohols fest. Hier geht’s zum Artikel.

Besserer Hitzeschutz in Deutschland ist überfällig – Meinung

Nun will der Staat auch in Deutschland auf die steigenden Temperaturen im Sommer reagieren. Mit einem Wust an Vorschriften ist es aber nicht getan. Hier geht’s zum Artikel.

Darf ich die Scheibe eines fremden Pkws einschlagen, um ein Tier zu retten?

Gerade jetzt in der Sommerzeit hören wir immer wieder aus den Medien, dass Tiere von der Feuerwehr aus Autos befreit werden müssen. Ob wir eine Scheibe einschlagen dürfen, wenn wir ein eingesperrtes Tier in einem überhitzten Auto sehen, ist rechtlich geklärt. Hier geht’s zum Artikel.

Versicherten drohen 2024 erneut steigende Kassenbeiträge

Bei den Krankenkassen klafft wohl auch im nächsten Jahr wieder eine Finanzlücke. Der Minister bereitet die Beitragszahler darauf vor, dass es teurer werden dürfte - oder gibt es andere Stellschrauben? Hier geht’s zum Artikel.

Fläche für Windkraft soll fast verdoppelt werden

Das Potenzial für die Windkraft soll „erheblich, aber gesteuert“, weiter erhöht werden, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD). Hier geht’s zum Artikel.

Wörth ist bereit für neuen E-Laster

Daimler Truck nennt neue Details zum ersten batterieelektrischen Mercedes-Benz-Lkw für den Fernverkehr. Das Lastwagenwerk in Wörth spielt dabei eine Schlüsselrolle. Hier geht’s zum Artikel.

Eine Apothekerin erzählt, warum nur noch Streik hilft

Am Mittwoch bleiben die meisten Apotheken in Deutschland geschlossen – aus Protest. Auch Marei Schlich, die zwei Apotheken in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim führt, schließt ihre Filialen – und hat dafür ganz persönliche Gründe. Hier geht’s zum Artikel.

Hassloch: Gemeinde darf nicht Flagge zeigen

Im Juni sollten eigentlich die Regenbogenflagge und die Deutschlandfahne vor dem Haßlocher Rathaus gehisst werden. Warum an den Masten keine Fahnen wehen – und auch nicht mehr die ukrainische Flagge. Hier geht’s zum Artikel.