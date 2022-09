In den vergangenen Tagen berichten mehrere Einwohner der Polizei über einen jeweils einzelnen lauten Knall mitten der Nacht. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen wurden bereits Personen zu tatrelevanten Zeiten kontrolliert. Vermutet wird ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Die verstärkten Kontrollen werden fortgesetzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter 06381 9190 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden.