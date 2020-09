Nach umfangreichen Ermittlungen sind die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Ludwigshafen einer Geldautomaten-Sprengergruppe auf die Spur gekommen. Am Mittwoch wurden vier Tatverdächtige festgenommen: ein 29-jähriger Mann aus der Vorderpfalz, ein 31-Jähriger aus Nordbaden, ein 34-Jähriger aus Südhessen und ein 41-Jähriger aus dem Raum Frankfurt. Der 34-jährige Mann steht im dringenden Verdacht, am 20. Juli in Rohrbach den Geldautomaten am Modepark Röther gesprengt zu haben. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 160.000 Euro. Die Polizei hatte am 27. Juli einen 33-jährigen Mann aus Bad Dürkheim auf frischer Tat ertappt, als er einen Sprengversuch in Bornheim unternahm. Sie hatte damals vermutet, dass er auch für die Sprengung in Rohrbach verantwortlich ist. Doch dieser Verdacht habe sich nicht erhärtet, so das Polizeipräsidium auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Jetzt ist es aber überzeugt, den richtigen Täter zu haben. Alle vier Männer sollen zudem eine weitere Sprengung geplant, aber noch nicht ausgeführt haben. Bei Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Der Haftrichter erließ am Mittwoch einen Haftbefehl gegen die vier Männer. Sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.