Durch weite Teile der Pfalz hat die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwoch einen Autofahrer verfolgt. Begonnen hatte die Jagd damit, dass der 37-Jährige mit seinem Audi Q 7 auf der Straße zwischen Fischbach und Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) einer Streife begegnete. Die Ordnungshüter erkannten den Mann und wollten ihn stoppen. Denn sie wussten, dass er keinen Führerschein hat. Doch er bog auf einen Waldweg ab, von dem aus er auf die A6 in Richtung Mannheim kam. Die verließ er in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) wieder, um über die B 271 zu rasen. Bei Herxheim ließen die Polizisten ihn zunächst entkommen, weil seine Manöver andere Autofahrer gefährdeten. Seinen grauen Wagen mit RP-Kennzeichen fanden die Einsatzkräfte dann in Freinsheim wieder, dort nun wollte der 37-Jährige zu Fuß türmen. Die Beamten haben ihn aber gestellt. Eine Blutprobe soll zeigen, ob er Drogen genommen hatte. Wer bei der Verfolgungsjagd von ihm gefährdet worden ist, soll die Polizei unter Telefon 0631 3692150 anrufen.