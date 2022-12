Die Polizei hat eine terroristische Gruppe zerschlagen, die einen politischen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. Am Mittwochmorgen ließ die Bundesanwaltschaft 22 mutmaßliche Mitglieder der Gruppe sowie drei mutmaßliche Unterstützer festnehmen. Zugleich wurden in elf Bundesländern rund 150 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht. Acht der 25 Verdächtigen sitzen laut Bundesanwaltschaft in Untersuchungshaft. Als Rädelsführer gilt ein Prinz, Spross einer thüringischen Adelsfamilie.

