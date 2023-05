Seniorenalltag: „Manchmal kriege ich Panik“

Die drohende Schließung des Cap-Markts ist inzwischen abgewendet, doch Lothar Müller* bleibt dabei: In Zweibrücken würden Senioren mit ihren Problemen alleine gelassen. Hier geht’s zum Artikel.

Ambulante Pflege in wirtschaftlichen Schwierigkeiten

Mehr Patienten, ein hoher Krankenstand und finanzielle Not: Es steht schlecht um die ambulante Pflege im Land. Berichte über mögliche Betriebsschließungen häufen sich. Sollten sie sich bewahrheiten, drohen große Versorgungslücken. Hier geht’s zum Artikel.

Maskendeals oder Wie manchmal Politik gemacht wird

Ein Untersuchungsausschuss im bayerischen Landtag hat die Maskendeals einiger Abgeordneter während der Corona-Pandemie untersucht. Der Abschlussbericht rekonstruiert, wie einige dieser Geschäfte eingefädelt wurden. Hier geht’s zum Artikel.

Neue WhatsApp-Funktion bald verfügbar

Vertippt, vertan, Meinung geändert? Für solche Fälle führt Whatsapp ein Netz mit doppeltem Boden ein. Nutzerinnen und Nutzer, die eine bereits abgeschickte Nachricht ändern oder ergänzen möchten, können dies künftig in dem Messenger tun. Hier geht’s zum Artikel.

Polizei unversöhnlich: Leitheiser soll 800 Euro Strafe zahlen

Er wurde zu Unrecht verdächtigt, vom Pizzabäcker eine Waffe gekauft zu haben. Er durfte drei Monate nicht zum Dienst kommen. Nun setzt der Dienstherr noch eins drauf und brummt seinem Polizisten Uwe Leitheiser eine Geldbuße auf. Sein Anwalt wundert sich: „Wenn ich selbst so viel Mist gebaut habe, dann gehe ich da mit mehr Fingerspitzengefühl ran.“ Die Missstände im Polizeipräsidium Westpfalz ziehen Kreise. Hier geht’s zum Artikel.

Neue ICE-Typen fahren über Mannheim

Die Deutsche Bahn will ihren Fahrzeugpark modernisieren und hat für rund 2 Milliarden Euro 73 zusätzliche ICE-Garnituren bestellt. Hier geht’s zum Artikel.

Strom und Gas: Mit Anbieterwechsel Geld sparen

Insbesondere die Tarife in der Grundversorgung mit Gas und Strom liegen weiterhin auf einem hohen Niveau. Wann lohnt sich ein Wechsel des Energieanbieters? Hier geht’s zum Artikel.

Wenn die Liebe zum Verein stärker als die zur Ehefrau ist

Menschen trennen sich von Menschen, halten in der Regel aber zeitlebens zu ihrem Herzensverein. Wie ist das zu erklären, gibt es Erklärungsansätze in der Psychologie? Ein Beispiel aus der Pfalz, wie könnte es anders sein: ein Fan des 1. FC Kaiserslautern. Hier geht’s zum Artikel.

Zu gefährlich: Keine Wasserspender am Schulzentrum

Es klingt etwas kurios: Am Pamina-Schulzentrum sollten zwei Wasserspender aufgestellt werden. Dies geht nun aber nicht, da ein Fachplaner für Brandschutz seine Hand gehoben hat. Die Schulleitung ist gelinde gesagt verwundert. Hier geht’s zum Artikel.

Wohnungsmarkt: Keine rasche Besserung in Sicht

Der Mangel an Wohnraum birgt viel sozialen und politischen Sprengstoff. Ändern wird sich die Lage so schnell nicht. Hier geht’s zum Artikel.

Im Kampf gegen Missbrauch: Priesterausweis mit QR-Code

Wie die Kirche in Frankreich verhindern will, dass Priester nach Missbrauchsvorwürfen einfach in eine andere Pfarrei versetzt werden – ohne Wissen der Betroffenen. Hier geht’s zum Artikel.

Peta verhindert illegalen Verkauf von Welpen

Die Tierrechtsorganisation Peta hat in Bobenheim-Roxheim einen Fall von illegalem Welpenhandel aufgedeckt und zur Anzeige gebracht. Ihr zufolge wollte eine Frau drei sehr junge Hunde verkaufen und wurde bei der fingierten Übergabe im Pfalzring mit den Behörden konfrontiert. Hier geht’s zum Artikel.