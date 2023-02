Nach den drei Fastnachtsumzügen in Altrip, Neuhofen und Waldsee zieht die Polizei in Schifferstadt eine positive Bilanz. Trotz großen Andrangs verliefen die drei Veranstaltungen aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse, heißt es in einer Mitteilung. In Altrip kam es beim Umzug am Rosenmontag zu einem Einsatz mit einer Person, die aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums in eine hilflose Lage geriet. In Waldsee besuchten am Fasnachtsdienstag laut Polizei schätzungsweise 14.000 Menschen den Umzug. Danach kam es in der Ludwigstraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 20 Jahre alten Mann aus Schifferstadt und einer 19-Jährigen aus Speyer. Ansonsten blieb es ruhig. Rheinauens Ordnungsbehördenleiter Thomas Hauser zeigte sich insgesamt sehr zufrieden. Auch die Umzugs-Abschluss-Party in der Kulturhalle in Waldsee sei superschön und friedlich verlaufen, sagte Hauser.