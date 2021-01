Ein Verletzter mit einer Knöchelfraktur am Fuß ist am Sonntag nahe der Kalmit bei Maikammer von der Polizei aus dem Wald geholt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte die Lebensgefährtin des Mannes kurz nach 15 Uhr gemeldet, dass ihr Begleiter nahe der Kalmithöhenstraße im Wald gestürzt sei und Hilfe brauche. Da der Mann zwischenzeitlich über eine Stunde habe warten müssen, seien Polizisten zu der Unfallstelle gegangen, hätten den Fuß fixiert und den Verletzten zum Streifenwagen getragen, berichtet die Polizei. Anschließend habe man den Mann mit dem Streifenwagen an einen Parkplatz gefahren, wo das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ihn übernommen habe.

DRK und Feuerwehr hätten mehrmals ausrücken müssen, weil sich Menschen im Hochbetrieb im Bereich der Ausflugsziele im Pfälzerwald auf winterglatten Wegen verletzt hätten.