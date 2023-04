Nur durch den Einsatz eines Tasers ist es Polizeibeamten gelungen, einen randalierenden Mann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einer Tankstelle in der Speyerer Bahnhofstraße unter Kontrolle zu bringen. In einer Pressemitteilung der Polizei heißt es, dass der Mann zunächst in der Tankstelle randaliert, sich beim Eintreffen der Beamten in sein Auto gesetzt und den Motor gestartet habe. Trotz mehrfacher Aufforderung habe sich der 33-Jährige geweigert auszusteigen.

Die Polizei berichtet weiter, dass die Beamten versucht hätten, den Mann nach entsprechender Androhung aus dem Auto zu ziehen. Da er sich mit aller Kraft festgehalten habe, sei das nicht gelungen, weshalb der Einsatz eines Tasers nötig gewesen sei. Der Randalierer habe sich auch danach sprunghaft und unkooperativ verhalten, zudem habe er „zusammenhangslose Sachen“ gesagt, heißt es in der Polizeimeldung weiter.

Wohnung durchsucht

Bei den Beamten habe der Mann den Eindruck erweckt, dass er entweder an einer psychischen Erkrankung leidet und/oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Medikamenten steht. Um Klarheit zu schaffen, seien die Einsatzkräfte zur Adresse des Mannes gefahren. Als die Ehefrau die Tür öffnete, sei den Polizisten Marihuanageruch entgegengeschlagen. Im Bericht heißt es, dass nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt die Wohnung durchsucht worden sei. Dem 33-Jährigen sei eine Blutprobe entnommen und seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt worden. Alle Beteiligten seien beim Einsatz unverletzt geblieben.